Суд заменил бывшему мэру штраф на восемь лет колонии

Костромской областной суд по апелляции прокуратуры ужесточил приговор бывшему мэру подмосковного Сергиева Посада Виктору Букину за взятку. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областную прокуратуру, решение о выплате 4 млн руб. штрафа и лишении права занимать госдолжности в течение 10 лет суд заменил на восемь лет колонии строгого режима и два года лишения прав занимать определенные госдолжности.

Суд первой инстанции вынес приговор бывшему чиновнику в декабре 2016 г. Тогда он был признан виновным по статье о получении «главой органа местного самоуправления через посредника взятки, совершенное с вымогательством взятки, в особо крупном размере». Прокуратура сочла штраф слишком мягким наказанием.

Букин после возбуждения уголовного дела скрывался от органов следствия и около полугода находился в международном розыске, напоминает «Интерфакс». В начале января 2016 г. он был задержан в Сербии и передан России в июле.