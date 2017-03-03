Борьба советников Трампа с утечками доводит чиновников администрации до паранойи – Reuters

Усилия советников Дональда Трампа по борьбе с утечками информации в СМИ доводят правительственных чиновников до паранойи: им кажется, что сверху пытаются ограничить потоки информации внутри администрации и не разрешать говорить с журналистами на темы, которые могут вылиться в публикацию негатива. Это сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Так, министр финансов Стивен Мнучин на первой встрече с подчиненными заявил, что не потерпит утечек в новостные СМИ. Допуск к секретной компьютерной системе Белого дома, вопреки ранее принято практике, «ограничили политические назначенцы», чтобы профессиональные аппаратчики не видели, какие докладные записки готовятся для президента, говорят действующие и бывшие чиновники. В министерстве внутренней безопасности некоторые чиновники, по их собственным словам, опасаются «охоты на ведьм» после утечки в АР черновика доклада разведки о том, что найдено мало подтверждений тому, что выходцы из семи мусульманских стран, попавших под «иммиграционный запрет Трампа», представляют угрозу Соединенным Штатам. Один сотрудник министерства назвал атмосферу в правительстве «ядовитой».

Трамп регулярно ругается на «лживые СМИ», которые игнорируют его успехи и предпочитают муссировать «фейковые новости» о его неудачах и даже назвал некоторые издания и компании «врагами американского народа». Также он критиковал спецслужбы за сливы в СМИ информации, которая, впрочем, по его словам, все равно является фейковой.

Некоторые сотрудники правительственных структур начали опасаться, что их телефонные разговоры могут прослушиваться, а электронные письма - прочитываться, они стали опасаться говорить то, что думают, в беседах с коллегами, заявили Reuters несколько источников в разных ведомствах. Наложенные ограничения на оборот информации затруднили работу некоторых чиновников по ряду важных тем, а также породили у иностранных правительств неуверенность в правильном понимании политики США, говорят источники. Два чиновника госдепартамента признались, что некоторые коллеги сейчас начали обсуждать вопросы при личных встречах, а не через средства связи. «Присутствует атмосфера устрашения, которая касается не только контактов с репортерами, но и контактов с коллегами», - сказал один из источников.