Генштаб России и НАТО провели первые после замораживания отношений переговоры

В Минобороны России сообщили, что в пятницу, 3 марта, по инициативе НАТО состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с председателем военного комитета альянса Петром Павелом. Отмечается, что это первый контакт высокого уровня по военной линии после замораживания отношений.

«Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности, перспективам восстановления взаимодействия по военной линии, предотвращению инцидентов и участия представителей альянса в международных мероприятиях, проводимых оборонным ведомством России», — говорится в сообщении Минобороны.

Герасимов со своей стороны отметил усиление военной активности НАТО вблизи российских границ. Он также проинформировал Павела о запланированных Россией в 2017 г. учениях и международных мероприятиях. Стороны подтвердили необходимость взаимных шагов, направленных на стабилизацию обстановки в Европе.