Песков о признании ДНР: внешнюю политику определяет президент

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание журналистов на то, что внешнюю политику страны проводит лично глава государства. Таким образом он прокомментировал вопрос об условиях признания Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). «Отвечая на ваш вопрос, могу сказать одно: по Конституции внешняя политика российского государства определяется главой государства, а именно - президентом Российской Федерации», - заявил представитель Кремля.

На минувшей неделе председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что со стороны России возможны любые решения, вплоть до признания ЛНР и ДНР, если эскалация конфликта в Донбассе продолжится. «Такое решение оправданно, поскольку сегодня эти люди, проживающие на территориях ДНР и ЛНР, находятся, по сути, в гуманитарной катастрофе», - сказал Калашников «Интерфаксу».

В феврале, после признания Россией документов ДНР и ЛНР, Песков назвал рассуждения о признании ДНР и ЛНР «виртуальными» и «неуместными». «Пока ситуация де-факто заключается в том, что две непризнанные республики, ДНР и ЛНР, являются территориями, которые действительно не признаны Российской Федерацией, и они не признаны Украиной. Но они находятся в жесточайшей блокаде со стороны Украины», - отметил тогда Песков. По его словам, Россия решила признать фактически выданные в ЛНР и ДНР документы из «гуманитарных соображений».