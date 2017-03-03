Захарова предупредила посла США об «опасности» общения с дипломатами из России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в шутку предупредила посла США в Москве Джона Теффта об «опасности» общения с российскими дипломатами.

«Захожу в МИД. Навстречу выходит посол США в Москве Дж. Теффт. "Вы подвергаете себя опасности, общаясь с российскими дипломатами — а вдруг CNN "узнает", — пожелала я партнеру доброго утра», — написала Захарова в Facebook.

Ранее пресс-служба российского МИДа сообщила, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с Теффтом, чтобы обсудить некоторые вопросы двусторонних отношений.