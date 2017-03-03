ДНР объявила блокаду Украине

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил блокаду Украине. «Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине», - сказал Захарченко.

Ранее он сообщал, что для преодоления кризиса в ДНР, вызванного транспортной блокадой, с 1 марта в республике введено внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия может оказать влияние на самопровозглашенные ЛНР и ДНР, если Киев добьется разблокирования ввоза и вывоза продукции на Украину.