Генштаб России рассказал подробности освобождения Пальмиры

Правительственные войска Сирии взяли господствующие высоты к северу и югу от Пальмиры и продолжают наступление на восточном направлении. Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской. «Успехи в Пальмире были достигнуты несмотря на постоянное наращивание группировки боевиков за счет их вывода из-под Мосула и Ракки», – приводит ТАСС его слова. Поддержку правительственным силам оказывали Военно-космические силы России.

Рудской рассказал, что сейчас сирийские саперы проверяют здания и сооружения в городе, скоро к ним присоединятся саперы Международного противоминного центра ВС России. При освобождении Пальмиры, по данным Генштаба, боевики понесли значительные потери. «В ходе этой операции потери боевиков составили более тысячи человек убитыми и ранеными. Уничтожено 19 танков, 37 боевых бронированных машин, 98 пикапов с установленным тяжелым вооружением, более 100 единиц автомобильной техники», - пояснил Рудской (цитата по «Интерфаксу»).

О том, что сирийский город освобожден от боевиков «Исламского государства» (запрещено в России), вчера Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу.