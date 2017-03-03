Сергей Пугачев вызовет Медведева, Кудрина и Улюкаева в гаагский суд

Основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, который собирается судиться с Россией в Гааге за утраченные инвестиции, считает президента Владимира Путина «бенефициаром всей этой кампании, связанной с экспроприацией» всех его активов в России. Он заявил это радио «Свобода». 2 марта Генпрокуратура России заявила, что направила Франции запрос об экстрадиции банкира, который находится в розыске по обвинению в хищении в особо крупном размере. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков дал понять, что Кремль этой темой не занимается.

Пугачев утверждает, что именно Путин сделал ему «предложение, от которого нельзя было отказаться: продать все, что у меня было в России», он же вел «все заседания правительства, все переговоры», подписывал «все бумаги» и договаривался с Пугачевым «о ценах на активы, деньги за которые так и не были выплачены». С другими лицами банкир переговоры не вел, утверждает он. «И хотя после этого в решениях и переговорах участвовало чуть ли не полправительства, Путин по-прежнему всем руководил. И решение не платить было принято, конечно, Путиным, а не каким-то клерком или Сечиным».

Пугачев утверждает, что предложение Путина все продать «было зафиксировано на бумаге с его личной подписью», в присутствии банкира, также Путин якобы подписал представленные Пугачевым «кое-какие заявления, обращения, документы». «После этого все это превратилось в поручения ФСБ, Прокуратуре, Следственному комитету, у меня сохранились многочисленные протоколы», - утверждает он.

На заседания суда в Гааге в качестве свидетелей Пугачев намерен вызвать нынешнего премьер-министра Дмитрия Медведева, главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, экс-министра финансов Алексея Кудрина и арестованного экс-министра финансов Алексея Улюкаева, бывшего управляющего делами президента Владимира Кожина, вице-премьера Дмитрия Козака и бывшего председателя ЦБ Сергея Игнатьева. «Путин в этом списке фигурирует, но как глава государства он обладает иммунитетом от судебных преследований и от участия в судебных процессах. Так что на заседаниях трибунала он присутствовать, скорее всего, не будет», - добавил он.