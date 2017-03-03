Думе предложили разрешить перекраивать избирательные участки чаще раза в пять лет

В Госдуму внесен законопроект о том, что на одном избирательном участке должно быть не более 1500 избирателей. Как сообщает агентство «Москва», авторы предложения - председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Анатолий Широков.

Поправки предполагают исключение пятилетнего срока образования избирательных участков, участков референдума и закрепление возможности пересмотра перечня и границ избирательных участков, участков референдума, в том числе для «создания максимальных удобств для избирателей, участников референдума, что может реализовываться путем уменьшения максимальной численности избирателей, участников референдума на избирательном участке, участке референдума до 1500», - цитирует агентство пояснительную записку.

Также предлагается исключить требования о заблаговременном направлении в избирательную комиссию списка наблюдателей и об обязательном направлении наблюдателя только на один избирательный участок.

Сенаторы также предлагают ввести новый механизм обеспечения избирательного права и права на участие в референдуме граждан, которые будут в день голосования находиться вне места своего жительства. «Так, избирателю, участнику референдума может быть предоставлена возможность включения в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на основании заявления. Порядок и сроки подачи такого заявления, порядок обеспечения возможности голосования избирателя, участника референдума по месту нахождения устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Данный механизм может применяться вместо голосования или открепительных удостоверений», - говорится в поправках.