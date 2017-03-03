Фигурант дела «Шалтая-Болтая» Тепляков признал вину

Третий обвиняемый по делу хакерской группы «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков признает вину по делу о незаконном доступе к компьютерной информации, заявил адвокат ее лидера Владимира Аникеева.

«Я знаю, что из оставшихся двоих один признает, а один не признает вину», - сказал адвокат Руслан Коблев.

Ранее обвиняемый Александр Филинов категорически отрицал свою вину, а Аникеев признал в полном объеме. О позиции Константина Теплякова пока не было ничего известно.