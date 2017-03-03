Московский суд арестовал главу управы Перово

Преображенский суд Москвы арестовал до 13 апреля главу управы района Перово Александра Довгопола. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника пресс-службы суда.

О том, что Довгопол был задержан при получении отката в 1 млн руб., вчера сообщил источник «Интерфакса». Чиновника подозревают в том, что он подписал акты приема-сдачи работ по оказанию информационных услуг, хотя фактически они предоставлены не были. При этом деньги из бюджета были перечислены на счет фирмы, рассказывал источник «Ленты.ру».