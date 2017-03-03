Московский суд арестовал главу управы Перово

Преображенский суд Москвы арестовал до 13 апреля главу управы района Перово Александра Довгопола. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника пресс-службы суда.

О том, что Довгопол был задержан при получении отката в 1 млн руб., вчера сообщил источник «Интерфакса». Чиновника подозревают в том, что он подписал акты приема-сдачи работ по оказанию информационных услуг, хотя фактически они предоставлены не были. При этом деньги из бюджета были перечислены на счет фирмы, рассказывал источник «Ленты.ру».

Глава управы Перово задержан при получении отката в 1 млн рублей – СМИ
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