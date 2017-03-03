Вороненков получил $2 млн за продажу здания в центре Москвы

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков получил $2 млн за незаконную продажу здания в центре Москвы. Собственником данного здания он не являлся. С таким заявлением в суде выступил предприниматель Отарий Кобахидзе, признанный потерпевшим по делу о мошенничестве.

«По документам они (Вороненков и его пособники) продали здание за 20 млн руб., при этом реальная стоимость была гораздо выше. Вороненков лично получил $2 млн», - сказал он.

В середине февраля Вороненков был объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

Вороненков 6 декабря получил гражданство Украины — через два дня после того, как истекли его депутатские полномочия. Там он дал показания генпрокуратуре Украины на экс-президента Виктора Януковича.