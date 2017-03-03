Замминистра транспорта Окулов может уйти в отставку – RNS

Как сообщает RNS, заместитель министра транспорта Валерий Окулов может покинуть ведомство, скорее всего, это произойдет в апреле. Об этом агентству сообщили шесть источников в транспортной отрасли и федеральный чиновник. По словам одного из собеседников, его отставка обсуждалась еще «с сентября прошлого года». Источник в авиаотрасли знает, что «соответствующие документы готовы, но они лежат у министра». Еще два собеседника пояснили, что контракт Окулова истекает в апреле. «Могут не продлить», – добавил один из них.