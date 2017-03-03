Трамп примет Меркель в Вашингтоне 14 марта

В Белом доме подтвердили, что вскоре ожидается визит канцлера Германии Ангелы Меркель в США.

Как сообщил в пятницу журналистам представитель администрации США, Меркель будет принята в Белом доме 14 марта.

Это станет первой личной встречей германского канцлера с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее в пятницу о предстоящем визите Меркель в США сообщили германские СМИ.

По их данным, представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Германии, как ожидается, встретится с президентом США уже в середине текущего месяца.

СМИ сообщают, что встреча запланирована на 14 марта в Вашингтоне.