Порошенко поблагодарил Португалию за признание голодомора геноцидом

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Португалия признала массовый голод на территории Украинской ССР в 1930-х гг. геноцидом, и поблагодарил за это парламент страны.

«Сегодня парламент Португалии признал голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Спасибо за это решение. На протяжении последних лет десятки стран мира официально подтвердили, что квалифицируют это преступление тоталитарного режима как геноцид. Очень важно, чтобы правду знали не только мы, но и по всему миру», – написал Порошенко в Facebook.

С предложением о признании голодомора геноцидом выступила Социал-демократическая партия, пишет португальское издание Noticias ao Мinuto. Авторы инициативы считают, что геноцид стал следствием сталинского режима.