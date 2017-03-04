Представитель Трампа летом встречался с главным раввином России – NYT

Бывший руководитель юридического департамента Trump Organization Джейсон Гринблатт, который теперь занимает пост спецпредставителя администрации президента США Дональда Трампа на международных переговорах, летом 2016 г. встречался с главным раввином России Берлом Лазаром, пишет газета New York Times.

Гринблатт сообщил изданию, что они с Лазаром не углублялись в обсуждение российско-американских отношений, и назвал встречу «менее чем полезной».

По словам Лазара, они говорили об антисемитизме в России, о живущих в России евреях и о российском обществе в целом. Он также отметил, что не обсуждал эту встречу с официальными лицами в Кремле.