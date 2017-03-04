В Иране прошли успешные испытания ЗРК С-300

Иранские военные в рамках маневров «Демавенд» провели успешные испытания российского зенитно-ракетного комплекса С-300, сообщает Tasnim. Специалисты осуществили пуск ракет по летательным целям и отработали их обнаружение, идентификацию, перехват и поражение.

Напомним, впервые элементы российских комплексов С-300 были продемонстрированы в Иране на военном параде в апреле 2016 г.

Контракт на поставку С-300 Ирану был заключен еще в 2007 г. Однако выполнение соглашения было приостановлено в 2010 г. с принятием Совбезом ООН резолюции 1929. В апреле 2015 г. президент России Владимир Путин снял запрет на поставку С-300 в Иран.