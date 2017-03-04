Арестована министр имущественных отношений Сахалина Елена Гах – «Интерфакс»

Министр имущественных отношений Сахалинской области Елена Гах задержана и арестована, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В отношении нее возбуждено уголовное дело, по какой статье – не сообщается.

«Гах задержана. В отношении нее суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста», – сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что в кабинете и доме министра были проведены обыски, изъяты документы. Официального подтверждения информации пока нет.