Число погибших в результате схода лавины в Кабардино-Балкарии выросло до семи

Тела еще троих погибших обнаружили на месте схода лавины в Кабардино-Балкарии, сообщает следственное управление по региону. По факту гибели семи туристов проводится доследственная проверка.

Лавина на горе Чегет сошла в пятницу, 3 марта, около 12.00. Катание на северном склоне, где оказались люди, было запрещено. Ранее говорилось о четверых погибших и одном выжившем. Однако позже туристы сообщили спасателям, что людей на склоне могло быть больше.

Поисковые работы продолжаются. Следователями выясняются обстоятельства, ставшие причиной трагедии.