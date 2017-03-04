Трамп может отложить сделку с Россией по борьбе с ИГ

Президент США Дональд Трамп решил на время отложить сделку с Россией по борьбе с запрещенной террористической организацией «Исламское государство», пишет Associated Press со ссылкой на источники в администрации.

Это решение было принято в связи с новой волной сообщений о связях команды Трампа с Россией. Издание отмечает, что влияние советников президента, настроенных против России, начинает возрастать.

Ранее американские СМИ сообщали, что некоторые представители предвыборного штаба Трампа во время президентской кампании контактировали с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.