Представитель Обамы опроверг заявление Трампа о прослушивании телефонов

Пресс-секретарь бывшего президента США Барака Обамы Кевин Льюис опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, бывшая администрация Белого дома прослушивала его телефоны перед выборами.

«Ни президент Обама, ни любой другой чиновник Белого дома не поручали следить за кем-либо среди граждан США. Любое такое предположение является ложным», – сказал Льюис.

Ранее Трамп заявил, что Обама прослушивал его телефоны во время предвыборной кампании. «Как опустился президент Обама в тот момент, когда прослушивал мои телефоны... Плохой парень!» – заявил Трамп.