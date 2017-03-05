Представителем госдепа США станет ведущая Fox News – Bloomberg

Официальным представителем госдепартамента США станет ведущая телеканала Fox News Хизер Науэрт, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что президент США Дональд Трап любит утреннюю программу Fox & Friends, которую ведет Науэрт.

По данным Bloomberg, Хизер Науэрт уже принята на работу на этой неделе. Она станет второй журналисткой Fox News, которая будет работать в администрации Трампа. Ранее представителем американской миссии в ООН стал Джонатан Вактел.

Напомним: с инаугурации Трампа 20 января госдепартамент США прекратил ежедневные брифинги для прессы. Ранее сообщалось, что они возобновятся с 6 марта с действующим представителем ведомства Марком Тонером.