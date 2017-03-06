Хорошавин в суде: Где ручка за 36 млн рублей, где вещдоки?

В Южно-Сахалинском городском суде начался процесс над бывшим губернатором области Александром Хорошавиным. Как сообщает ТАСС, подсудимый вину не признал. До начала заседания адвокаты заявили отвод судье Елене Поликиной, обвинив ее в необъективности. Суд им отказал, а прокуратура обвинила защиту в затягивании процесса, передает «Интерфакс».

«По ряду эпизодов я даже не знаю людей, о которых говорила прокуратура, – заявил Хорошавин суду. – По восьми из девяти эпизодов следствие меня не допрашивало ни как обвиняемого, ни как свидетеля. Расследование проводилось, меня не информировали и не допрашивали. Где вещественные доказательства? Где ручка за 36 млн руб.? Где главный член группы Горбачев, которому давали все взятки, который хранил средства? Прошу дать ответы» (цитаты по ТАСС).

Хорошавин и его подчиненные обвиняются по девяти эпизодам получения взяток и в отмывании преступно нажитых средств. Кроме экс-губернатора в числе подсудимых его заместитель Сергей Карепкин, советник Андрей Икрамов и министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Николай Борисов. По версии следствия, с 2009 по 2015 г. они систематически получали от предпринимателей Сахалинской области взятки за право выполнения работ по госконтрактам, получения субсидий из федерального и областного бюджетов. Всего за этот период ими было получено около 522 млн руб., оценило следствие. Хорошавин был задержан в начале марта 2015 г., а 25 марта того же года президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

Представитель Генпрокуратуры Денис Штундер предупредил на заседании, что разбирательство может затянуться из-за действий защиты обвиняемых. «Сторона обвинения заинтересована максимально быстро исследовать все доказательства и перейти на прения, – цитирует его "Интерфакс". – У защиты иная позиция, связанная с возможным затягиванием процесса на неопределенный срок. Поэтому они заявляют одни и те же ходатайства, по которым уже были приняты решения. Закон не запрещает это делать. Но на это требуется время, удаление в совещательную комнату по ряду ходатайств. Защита реализует свое право».

Южно-Сахалинский городской суд 20 мая 2016 г. конфисковал у семьи экс-губернатора имущество, происхождение которого владельцы не смогли объяснить: несколько квартир и земельные участки в элитных районах Москвы, дом на Рублевском шоссе, роскошные автомобили, ювелирные изделия и денежные средства. Представитель Генпрокуратуры в суде говорил, что за восемь лет общие доходы Хорошавиных составили около 55 млн руб., но приобрели они имущество на 1,1 млрд руб., а при обыске на их банковских счетах было обнаружено еще более 750 млн руб. Семья Хорошавиных пытается оспорить эти решения, указывая, что статьи закона о контроле за расходами чиновников и статья 235 Гражданского кодекса нарушают их конституционные права.