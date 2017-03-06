Снос пятиэтажек второй волны займет не менее 20 лет – Мосгордума

Процесс сноса пятиэтажек второй волны в Москве займет не менее 20 лет, сообщил депутат Мосгордумы Владимир Платонов.

«Это процесс не скорый, он займет не менее 20 лет. Здесь объемы почти в три раза больше того, что уже сделано в Москве, а программа первой волны стартовала в 1990-е гг.», – сказал он.

Платонов подчеркнул, что следующие шаги будут направлены на решение в парламенте проблемы переселения жителей пятиэтажек второй волны сноса, внесение изменений в действующее законодательство.

Сергей Собянин объявил о программе сноса хрущевок на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля. Он собирается снести 25 млн кв. м устаревшего жилья, переселив в современные дома 1,6 млн человек.

Точного ответа на вопрос, что именно пойдет в Москве под снос, пока нет. Но принцип выбора уже понятен. По предварительным оценкам, в новую программу может попасть около 8000 домов, сообщал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. При этом, по данным префектур («Ведомости» ознакомились с ними), типовых пятиэтажных домов, построенных с 1958 г. до конца 1970-х, в городе сейчас около 7000. Власти готовы сносить не только эти дома, говорят чиновники. Принцип расселения и сноса будет именно квартальный, сказал сотрудник мэрии. Если, например, в выбранном квартале окажутся панельные девятиэтажки, то их тоже могут снести, продолжает собеседник «Ведомостей». Источник в мэрии также подтвердил это.