Давший показания на Януковича экс-депутат исключен из КПРФ

Перебравшийся на Украину и заочно арестованный в России экс-депутат Госдумы Денис Вороненков автоматически исключен из КПРФ из-за того, что получил украинское гражданство. Как сообщил ТАСС секретарь ЦК КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе, депутат нижней палаты Юрий Афонин, членство Вороненкова в компартии не будет обсуждаться на мартовском пленуме. Исключение состоялось после того, как коммунисты подтвердили, что их соратник признал наличие украинского гражданства. «И нам согласно уставу не нужно какое-то дополнительное решение», – добавил Афонин.

Пленум КПРФ пройдет в последние выходные марта.

Вороненков в России обвиняется в незаконной продаже здания в Москве по заниженной цене. 3 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал его, а потерпевший по его делу предприниматель Отарий Кобахидзе заявил, что бывший депутат получил $2 млн за эту незаконную сделку. СКР впервые попросил Думу лишить коммуниста неприкосновенности в связи с этим делом в декабре 2014 г., однако Вороненков сохранил свой статус до истечения срока полномочий депутатов шестого созыва. В февраля он дал интервью, в котором подтвердил, что дал Генпрокуратуре Украины показания на экс-президента Виктора Януковича, что гражданство Украины он получил 6 декабря – через два дня после истечения депутатских полномочий. Его жена, певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова, которая также перебралась на Украину, еще 16 февраля была исключена из «Единой России» – также на основании того, что сама признала, что имеет гражданство другой страны.

Вороненков готов дать показания по своему уголовному делу, если следователи приедут допрашивать его в Киев или свяжутся с ним по телефону или через интернет, сказал ТАСС его адвокат Андрей Гривцов. «Он не отказывается давать показания, его местонахождение известно. Но он гражданин иностранного государства и если российские следователи хотят его допросить, то пусть приезжают сами», – сказал юрист.