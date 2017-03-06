Единороссы напомнили, что брали на контроль дело Чудновец

В «Единой России» напомнили, что брали на контроль дело осужденной за репост в соцсети воспитательницы Евгении Чудновец, приговор которой 6 марта отменил Курганский областной суд. Отмена приговора доказывает, что судебная система в России работает эффективно и оперативно исправляет допущенные процессуальные перегибы, заявили депутаты думской фракции «Единой России». Их цитирует ТАСС. Так, первый зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин отметил, что «уголовное дело в отношении Чудновец вызвало широкий общественный резонанс и партия "Единая Россия" не могла остаться в стороне». «Безусловно, судебная система была и остается независимой ветвью власти. Однако наша общая задача, чтобы в нашей стране не было судебных ошибок, а если были выявлены процессуальные "перегибы", то они оперативно исправлялись путем пересмотров вынесенных приговоров, – подчеркнул он. – Так и произошло в деле Чудновец».

По мнению первого зампреда думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Дмитрия Вяткина, «решение об освобождении Чудновец и отмене уголовного дела лишний раз подчеркивает, что судебная система работает эффективно и Верховный суд корректирует правоприменительную практику, базируясь на таких неординарных случаях применения уголовного закона». «Ведь уголовный закон должен применяться таким образом, чтобы наказывать виновных и не привлекать к ответственности тех, кто не заслуживает наказания или чьи действия не были явно направлены на нарушение закона. Собственно Верховный суд эту функцию выполняет, без всякого сомнения. И в деле Чудновец правосудие восторжествовало. Это лишний раз подчеркивает, что Россия – правовое государство с высокоразвитой судебной системой», – цитирует ТАСС.

«Единая Россия» брала на контроль это дело, напомнили депутаты. В середине января Сидякин направлял запрос генпрокурору Юрию Чайке о проверке действий районного прокурора, который запросил для воспитательницы садика пять лет колонии.