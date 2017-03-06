Замначальника петербургского УФСИН задержан по делу о покушении на сотрудника

Замначальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти Сергей Мойсеенко задержан и допрашивается по делу о попытке убийства сотрудника ФСИН. Это «Интерфаксу» и ТАСС подтвердили в региональном управлении СКР. «Задержаны исполнитель и подстрекатель. Следственным путем установлено, что в роли подстрекателя выступал заместитель начальника УФСИН Сергей Мойсеенко», - сказала ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Анастасия Глущенко.

Обоих фигурантов дела задержали 5 марта. Предполагаемый исполнитель заказа был арестован в тот же день. Меру пресечения Мойсеенко суд может избрать 6 марта, допускает Глущенко.

В начале марта во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестный несколько раз выстрелил в сотрудника регионального УФСИН, который находился в припаркованном у дороги автомобиле, напоминает «Интерфакс». Потерпевший сейчас лежит в больнице.

На сайте УФСИН сообщается, что Мойсеенко в управлении курирует отдел капитального строительства и возглавляет жилищно-бытовую комиссию.

Как стало известно порталу 47news, покушение было совершено на подполковника ФСИН Николая Чернова, а фамилию Мойсеенко назвал «арестованный "решальщик" со стройки новых "Крестов" Сабир Садыков», обвиняемый в нападении на Чернова, после чего замначальника управления был задержан около 21.00 в воскресенье 5 марта. Издание отмечает, что с задержания Садыкова до его ареста Всеволожским городским судом прошло всего несколько часов, и это исключительная скорость принятия решений.

47news пишет, что Мойсеенко отвечал за стратегию строительства новых зданий в сизо «Кресты», а Чернов курировал это строительство уже на месте, причем Чернов в последние месяцы не подписывал многие документы, касающиеся стройки, указывая на недоделки и недоработки. Работы оцениваются в 12 млрд руб., напоминает издание. Оно также напоминает, что в день покушения на Чернова 2 марта Мойсеенко был на рабочем месте и помогал пришедшем следователям СКР разбираться в документах, которые могли представлять интерес для следствия.