Штаб Навального в Нижнем Новгороде замуровали монтажной пеной

В Нижнем Новгороде двери здания, где в понедельник открывается избирательный штаб Алексея Навального, были залиты монтажной пеной.

«Сегодня утром монтажной пеной была залита дверь в штаб, в парикмахерскую, расположенную по соседству, и в подъезд. Все двери в этом доме, все замки. В полицию мы уже сообщили», – сказала агентству «Интерфакс» руководитель штаба Навального в Нижнем Новгороде Анна Степанова.

По ее словам, монтажную пену с дверей уже убрали. Она отметила, что представители штаба оповещали накануне полицию о том, что готовится провокация.