Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Минпромторг России расширил на 201 позицию перечень автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь», следует из опубликованного ведомством перечня легковых автомобилей, которые в этом году попадают под повышенное налогообложение. В 2017 г. перечень увеличился до 909 позиций. В списке находятся автомобили средней стоимостью от 3 млн руб.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 362 Налогового кодекса РФ с 1 января 2014 г. исчисление суммы транспортного налога в отношении автомобилей со средней стоимостью от 3 млн руб. производится с учетом повышающих коэффициентов, применяемых в зависимости от года выпуска машины. Средняя стоимость рассчитывается исходя из рекомендованных розничных цен на автомобили данной марки, модели и года выпуска соответствующих базовых версий по состоянию на 1 июля и 1 декабря», – поясняет ведомство.

Согласно закону о повышенных коэффициентах транспортного налога для машин стоимостью 3–5 млн руб., с момента выпуска которых прошел один год, предусмотрен коэффициент 1,5. Автомобили возрастом 1–2 года рассчитываются по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом 2–3 года – 1,1. Двойной налог положен владельцам машин стоимостью 5–10 млн руб. возрастом до пяти лет. Тройной налог – за модели по цене 10–15 млн руб. и возрастом 10–20 лет.