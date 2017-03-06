Суд 15 марта рассмотрит апелляцию Навального и Офицерова по делу «Кировлеса»

Кировский областной суд 15 марта рассмотрит апелляционную жалобу Алексея Навального и Петра Офицерова, которые приговорены к условным срокам за хищение средств «Кировлеса». Это ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

9 февраля Ленинский суд Кирова по результатам повторного и очень быстрого рассмотрения дела признал виновными Навального и Офицерова. Они получили пять лет и четыре года лишения свободы условно. В середине декабря Навальный заявил о намерении участвовать в выборах президента в 2018 г. На суде Навальный заявлял, что, несмотря на приговор, кампания будет продолжена.