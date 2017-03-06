Генерал МВД арестован по подозрению в получении взятки

Бывший заместитель главнокомандующего Внутренними войсками МВД России (ныне Росгвардия) Вячеслав Варчук арестован Московским гарнизонным военным судом, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Он подозревается в получении взятки. Под арестом бывший чиновник будет находиться как минимум два месяца.

По данным издания Life, во время допросов Варчуку было инкриминировано получение крупной суммы, отмечается, что речь идет о 10 млн руб. Эти деньги Варчуку передал один из его подчиненных - полковник Александр Костин, пишет Life. Кроме того, издание сообщает, что показания и на Варчука, и на Костина дал задержанный ранее «офицер спецсвязи России Гостев». Он рассказал следователям, что передал денежное вознаграждение полковнику Костину, а тот отправился с деньгами к своему руководителю. Взамен Костин и Варчук обещали Гостеву оказать содействие в выделении из бюджета еще 250 млн руб. на их деятельность.

ТАСС также сообщает, что ранее по делу Варчука был арестован другой фигурант - Костин. Агентство сообщает, что Костину уже предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как считает следствие, Костин получил взятку в 10 млн руб. в период с декабря 2015 г. по февраль 2016 г. за оказание содействия в выделении дополнительных денежных средств управлению связи Главного командования ВВ МВД России в размере 250 млн руб.

Вячеслав Варчук служил на различных должностях в Министерстве обороны РФ, а затем перешел в финансово-экономическое управление МВД России. С 9 декабря 2002 г. занимал должность начальника финансового управления Главного командования Внутренних войск МВД. Указом президента от 12 января 2010 г. был назначен заместителем главнокомандующего внутренними войсками МВД России по финансово-экономической работе - начальником финансового управления ВВ МВД.