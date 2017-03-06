Памфилова: сайт госуслуг способен заменить открепительные удостоверения

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова не исключила использование сайта «Госуслуги» в дальнейшем в качестве замены голосования по открепительным удостоверениям и при сборе и проверке подписей избирателей.

«Насчет системы госуслуг - мы как раз рассматривали ее, когда обсуждали возможность отказа от открепительных удостоверений. Мы пригласили руководителей ведомств, где используются эти продвинутые технологии. Пока, к сожалению, она (система) не готова, недостаточная база, не так быстро она обновляется. Но на перспективу это предложение имеет право на жизнь», - сказала Памфилова журналистам в понедельник после встречи с председателем партии «Союз труда» Александром Шершуковым.

Шершуков в свою очередь сообщил, что существующая система проверки подписей позволяет структурам «зарезать существенную часть подписей». Он предложил использовать для их сбора систему «Госуслуги», где все подписи верифицируются и человек подтверждает свою личность, находясь в этой системе. «Это заранее снимет возможные претензии к тем подписям, которые будут оформляться через госуслуги», - уточнил Шершуков.

Памфилова отметила, что ЦИК также столкнулся с тем, что пришлось снять часть кандидатов из-за некорректно указанных данных в подписях. «Сейчас это учтено в поправках в закон о выборах президента. Вы знаете, что и собирать подписи станет проще и легче, чем на предыдущей думской кампании», - отметила Памфилова.