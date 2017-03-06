Трамп подписал новый антииммиграционный указ

Президент США Дональд Трамп подписал новый антииммиграционный указ, исключающий Ирак из списка семи мусульманских стран, въезд граждан которых в США временно запрещен. Об этом сегодня объявила советник Трампа Келлиэнн Конуэй.

Новый исполнительный указ, заменяющий прежний, фактически застрявший в судах, вступает в действие 16 марта, запрет на въезд действует 90 дней. В отличие от предыдущей версии, он не распространяется на граждан, уже получивших визы, обладателей гринкарт и лиц с двойным гражданством. Он по-прежнему распространяется на граждан Ирана, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ливии. Въезд гражданам Сирии отныне запрещен на общих основаниях, в отличие от прежнего указа, установившего для них бессрочный запрет. Кроме этого, исключен фрагмент о приоритете христиан из стран списка.

По данным сайта Travelmole со ссылкой на исследование ForwardKeys, иммиграционный указ Трампа повлиял не только на въезд в США, но и на выездной поток. Анализ показал, что за три недели до указа Трампа о приостановке въезда в США граждан из семи ближневосточных стран бронирования авиабилетов на Ближний Восток выросли на 12%, в течение четырех недель после запрета они упали на 27%.

Первый иммиграционный указ Трамп подписал в конце января. Он предусматривал ограничение на въезд в США беженцев на 120 дней и на 90 дней приостанавливал въезд в США из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Запрет был приостановлен федеральным судом, администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде.