Песков: Попытка представить Россию «токсичной страной» – это «эмоциональный экстремизм»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью CNN, в котором обвинил официальный Вашингтон, американские СМИ и тех, кто выражает общественное мнение, в «истерии», которая наносит «огромный вред будущему отношению двух стран». «Это эмоциональный экстремизм – попытка представить Россию токсичной страной, а (ее) посла (в Вашингтоне Сергея Кисляка) – угрозой для США», - заявил он.

Песков настаивает, что у Москвы не было «ни малейшего намерения вмешиваться» в ход выборов президента США. Предположения о том, что русские хакеры взломали американские институты, не соответствуют действительности. Это дает американцам повод задуматься: «Неужели мы настолько слабы, что (другая) страна может вмешиваться в наши внутренние дела и влиять на нашу избирательную систему», - считает Песков. Он уверен, что кто-то в США должен сказать, что все это не так.

США Песков назвал «мировым игроком номер один», отметив, что Россия хотела бы выстраивать отношения со стабильным и «предсказуемым» партнером. «Очень жаль, что сейчас у нас нет комфортных условий для диалога», - заметил пресс-секретарь российского президента. Он призвал элиты мыслить категориями не «одного дня, одного месяца или даже одного года», а быть мудрее, как «наши китайские друзья». «Они мыслят десятилетиями, столетиями, так что наши отношения, безусловно, нормализуются», - уверен Песков.

Российский посол в Вашингтоне Сергей Кисляк оказался в эпицентре скандала о попытках Москвы вмешаться в американскую избирательную систему. 29 декабря 2016 г. из США в рамках антихакерских санкций против России было выслано 35 его подчиненных. В январе 2017 г. в отставку вынужден был уйти советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн из-за того, что он неточно пересказал суть своих бесед с Кисляком. В феврале выяснилось, что с российским послом встречался и министр юстиции США Джефф Сешнс, о чем он не сообщил при утверждении своей кандидатуры в сенате. Демократы призвали Сешнса уйти в отставку, но он ограничился самоотводом по делам, связанным с выборами. Президент Дональд Трамп выразил ему свое доверие.