Официальным представителем администрации Трампа стал сооснователь Black Rock

Сооснователь одной из крупнейших инвестиционных компаний мира Black Rock Майкл Дубке назначен директором по связям с общественностью администрации президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении Белого дома. В его подчинении будет находиться замдиректора управления по общественным связям Эндрю Джулиани, сын экс-мэра Нью-Йорка, советника президента по вопросам кибербезопасности Рудольфа Джулиани.

До сих пор представителем Белого дома был Шон Спайсер, совмещавший эту должность с позицией пресс-секретаря президента. Обычно эти должности занимают разные люди. Как сообщала в начале февраля телекомпания CNN, на их совмещении настоял руководитель аппарата Трампа Райнс Прибэс. Однако Трамп в этом выборе быстро разочаровался.

Директором по коммуникациям Белого дома мог стать представитель избранного президента Джеймс Миллер, но тот отказался. Переговоры велись и с Келлиэнн Конуэй, которая рассматривалась на роль пресс-секретаря президента, но в итоге стала советником президента.

СМИ обвиняли Спайсера в распространении недостоверной информации.