Пхеньян рассказал об отработке ракетных ударов по военным базам США в Японии

Цель пуска четырех баллистических ракет 6 марта заключалась в отработке ударов по военным базам США в Японии, «призванных поразить базы сил империалистической агрессии», передает «Ренхап» сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК). Такую задачу перед военными поставило руководство КНДР. За запуском ракет лично следил лидер КНДР Ким Чон Ын.

Накануне сообщалось, что из четырех запущенных ракет три упало в исключительной экономической зоне Японии, пролетев перед этим около 1000 км.

В связи с проведенными испытаниями США, Япония и Южная Корея запросили созыв экстренного совещания Совета Безопасности ООН. Источники агентства полагают, что совещание может состояться 8 марта.