Москва перевела в бюджет ООН почти в $78 млн

Россия оплатила взнос в регулярный бюджет ООН в размере $77,88 млн, говорится в сообщении постпредства страны при всемирной организации. Это произошло 6 марта.

В ООН утверждается двухлетний бюджет, говорится на сайте организации. На 2016-17 финансовые годы его размер изначально был утвержден в размере $5,4 млрд, что было на $100 млн меньше, чем в предыдущем периоде, но затем увеличен до $5,61 млрд. На специальные политические цели выделено $639,53 млн.

Бюджет устанавливается исходя из среднего показателя ВВП страны за 10-летний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности, отмечает ТАСС. Крупнейшим спонсором Объединенных Наций остаются США, которые покрывают 22% расходов организации. Доля России составляет около 2,5%. Взносы за 2017 г. пока перечислили более 50 стран. Наибольшую сумму - почти $200 млн - внес Китай, наименьшую - Джибути, Маршалловы и Соломоновы острова - по $25 000 каждая.