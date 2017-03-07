Правительство выделило РУСАДА 1,6 млрд рублей на три года

Правительство установило порядок субсидирования Российского антидопингового агентства «РУСАДА». Как сообщает пресс-служба кабмина, такое постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 3 марта.

Закон о федеральном бюджете предусматривает прямое финансирование РУСАДА на антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд. Бюджет на 2017-2019 гг. предполагает выделение на эти цели по 556,7 млн руб. ежегодно, или в целом 1670,1 млн руб. Новое постановление утверждает правила финансирования РУСАДА, а именно цели, порядок и условия предоставления субсидий из бюджета.

Принятое решение направлено на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним, объясняет правительство.

Задачи РУСАДА - разработка общероссийских антидопинговых правил, обеспечение соблюдения этих правил и элементов допинг-контроля.