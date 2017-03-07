СКР проводит проверку ночного клуба в Благовещенске после конкурса на раздевание

Следственный комитет России начал доследственную проверку после сообщений в СМИ 6 марта о проведении в одном из ночных клубов Благовещенска конкурса на раздевание. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Амурской области.

Отмечается, что, по предварительным данным, в этом конкурсе могла принимать участие несовершеннолетняя. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее региональное издание «Комсомольской правды» сообщало, что одна из участниц конкурса, которая согласилась полностью раздеться ради приза в 15 000 руб., может быть 16 лет.