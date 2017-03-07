В здании Центра Рерихов проходят обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в московском Международном центре Рерихов. Об этом «Интерфаксу» сообщил вице-президент центра Александр Стеценко.

«Сейчас здание центра в Малом Знаменском переулке блокировано представителями правоохранительных органов. Спецназ отобрал ключи, идут обыски и изъятия», – рассказал Стеценко. Однако он не уточнил, что именно изымается.

Международный центр Рерихов – международная общественная организация, расположенная в центре Москвы в старинной усадьбе Лопухиных.