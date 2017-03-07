Жену чиновника Минэнерго заподозрили в оформлении на фиктивную должность – «Коммерсантъ»

Следователи МВД и оперативники ФСБ провели обыски в ассоциации «НП "Совет рынка"», объединяющей продавцов и покупателей электроэнергии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Следственные действия прошли в офисе организации и дома у ее руководителей, среди которых бывший заместитель полпреда президента в СКФО Максим Быстров. Следователей интересовали документы о трудоустройстве Оксаны Гринкевич – жены замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Егора Гринкевича. По версии следствия, она числилась в ассоциации с 1 марта 2011 г. по 29 июня 2012 г. и получила зарплату, но в действительности не работала. Уголовное дело по факту возбуждено о мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб организации следствие оценивает в сумму более 1 млн руб.

Нарушение было выявлено, когда Генпрокуратура в прошлом году проводила масштабную проверку деятельности Минэнерго и связанных с этим министерством структур, напоминает издание. Представитель «Совета рынка» от комментариев отказалась.

«НП "Совет рынка"» было создано в 2008 г. В ассоциацию входят палаты продавцов (76 генкомпаний), покупателей (крупные потребители, энергосбыты – 232 члена), экспертов (100 членов) и инфраструктурных организаций (четыре члена). Ассоциации подконтрольны АО «АТС» (организатор торгов на оптовом рынке) и АО «Центр финансовых расчетов» (обеспечивает расчеты между оптовыми продавцами и покупателями).