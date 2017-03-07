Подала в отставку и. о. руководителя РУСАДА, давшая спорное интервью NYT

И. о. гендиректора Российского антидопингового агентства РУСАДА Анна Анцелиович подала в отставку, сообщил «Интерфаксу» президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. Он уточнил, что она написала заявление по собственному желанию. Нового руководителя набсовет организации утвердит до 19 марта.

По словам Лукина, окончательный состав наблюдательного совета РУСАДА станет известен позднее 7 марта. В совете будет семь человек.

Анцелиович стала и. о. генерального директора РУСАДА в декабре 2015 г. после того, как ноябре того же года Всемирное антидопинговое агентство WADA лишило РУСАДА аккредитации на фоне допинговых скандалов в российском спорте.

В конце декабря Анцелиович прокомментировала ситуацию The New York Times. Из статьи следовало, будто чиновница заявила, что при подготовке к Олимпийским играм 2014 г. в Сочи в России действительно существовала «допинговая программа», что «это был институциональный сговор». Она добавила, что была «шокирована» этими выводами, появившимися в ходе расследования агентства, подчеркнув, что российским властям не было известно о программе, а государство не являлось ее заказчиком. В статье отмечалось, что это первый официальный случай, когда российские чиновники признают, что сговор в допинговой сфере был.

РУСАДА заявило, что слова Анцелиович были «искажены и вырваны из контекста». По версии агентства, и. о. гендиректора сделала замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 г., Ричард Макларен отказался от слов «государственная система допинга» и использовал словосочетание «институциональный заговор», исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны. Журналистка Ребекка Руиз, «вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России», хотя у агентства нет таких полномочий, указывало РУСАДА.

Анцелиович также сказала, что ее слова были вырваны из контекста.

Записавшая интервью журналистка The New York Times Ребекка Руиз настаивала на корректности всех приведенных в публикации цитат. «Российские чиновники заявили мне, что больше не оспаривают существование системы по раздаче допинга, оспаривают только, что эти схемы поддерживает государство», – добавила она.