Власти Крыма принудительно выкупят два завода Ахметова

Власти Республики Крым решили в принудительном порядке выкупить у компаний украинского олигарха Рината Ахметова Керченский стрелочный завод и Керченский металлургический комбинат. Об этом сообщил замминистра промышленной политики региона Борис Кабаков.

«Принято решение о создании ГУП "Керченский металлургический завод", которому будет передано выкупленное имущество этих предприятий. Минпромполитики [Крыма] своим приказом создало на предприятиях временную администрацию, но не в части управления [предприятиями], а мы вводим временную администрацию на имущество этих украинских компаний, она займется инвентаризацией имущества и его оценкой для последующего выкупа», – пояснил Кабаков.

По его словам, стрелочный завод по-прежнему зарегистрирован в Киеве, а металлургический комбинат – в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Кабаков отказался назвать собственников предприятий. Источник в правительстве республики уточнил, что оба завода принадлежат фирмам, аффилированным с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым. Ранее Крым национализировал два предприятия Ахметова – крымский филиал компании «Укртелеком» и «ДТЭК Крымэнерго».

Кабаков затруднился назвать стоимость выкупаемого имущества этих предприятий. «Будем оценку проводить, там будет ясно», – сказал он, не назвав сроки процедуры выкупа имущества.

Керченский стрелочный завод и Керченский металлургический комбинат располагаются на территории Завода имени Волкова – одного из старейших металлургических предприятий в Крыму. В 2015 г. стрелочный завод не был внесен в список национализируемого имущества, поскольку, как заявил тогда глава республики Сергей Аксенов, владельцы перерегистрировали его в Краснодаре и начали погашать долги по зарплате.

На сайте совета министров Крыма опубликовано распоряжение, согласно которому предметом деятельности ГУП «Керченский металлургический завод» является «производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава; производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки; производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей». В ГУП «Керченский металлургический завод» перейдут все работники стрелочного завода и металлургического комбината. «После выкупа имущества предприятия будут заниматься тем же самым, но уже мы будем помогать им с заказами, в том числе и с государственными», – заверил Кабаков.