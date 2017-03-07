Сенатор от Крыма предложила содействовать международному признанию ДНР и ЛНР

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила содействовать определению международного правового статуса самопровозглашенных республик Донбасса. Ее цитирует «Интерфакс». «Важнейшим сегодня фактором является содействие в признании указанных республик. Это установление международного статуса Донецкой и Луганской народных республик», - сказала она. Сенатор предложили определиться по этому статусу «исходя из того, что Украина нарушила минские соглашения».

Также Ковтиди предложила принимать в российские вузы, в том числе военные, юношей-абитуриентов из самопровозглашенных республик.

«Мы обязаны оказать содействие подготовке воинов в борьбе с фашизмом ХХI в.», - считает она.

Президент Владимир Путин 18 февраля подписал указ о признании в России документов, которые выдавались властями самопровозглашенных республик Донбасса. Сообщалось, что это решение было принято из гуманитарных соображений.