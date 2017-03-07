Депутаты поддержали в первом чтении запрет называть детей экзотическими именами

Госдума во вторник, 7 марта, приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий право родителей давать детям экзотические имена – в виде цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, сообщает «Интерфакс».

Инициатива сенатора Валентины Петренко нацелена на защиту интересов ребенка, говорится в пояснительной записке. «Действующее законодательство предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребенку. Органы загс не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости», - отмечается в документе.

В записке к законопроекту приводится статистика органов загс города Москвы. Среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были следующие: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. За указанный период были зафиксированы следующие необычные имена у девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко.

Законопроектом предлагается установить, что имя ребенка дается по соглашению родителей и должно отвечать требованиям, установленным действующим законодательством об актах гражданского состояния. Под именем гражданина понимается средство его индивидуализации, которое не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указание на ранги, должности, говорится в законопроекте.