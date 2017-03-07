Грызлов может возглавить фонд Кремля по подготовке к региональным выборам - РБК

Бывший спикер Госдумы Борис Грызлов может быть назначен главой попечительского совета нового фонда при Кремле, который будет заниматься мониторингом и консультационным сопровождением региональных выборов, пишет РБК со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента.

По словам собеседников издания, вопрос с назначением Грызлова еще не решен, документы о регистрации нового фонда не направлены в Минюст. Как рассказывали ранее источники РБК, фонд, который создается под кураторством замначальника Управления внутренней политики (УВП) Кремля Александра Харичева, будет заниматься выборами в регионах. В частности, аналитическим сопровождением кампаний, их мониторингом, консультационными услугами.

В январе источники «Ведомостей» сообщали, Харичев будет курировать выборы в регионах, его должность - одна из ключевых в УВП.