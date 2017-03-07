ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти 30 000 евро за отправку заключенных в далекие колонии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу шести заявителей - Эльвиры Поляковой, Натальи Кибало, Ивана Елиашвили, Владимира Повилова и других - против России, обязав выплатить им 27 672 евро.

Суд признал, что Россия нарушила ст. 8 (право на частную и семейную жизнь) и ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции по правам человека. Осужденные были отправлены в слишком отдаленные колонии от места жительства их семей, отметил ЕСПЧ.

Так, например, Полякова и ее гражданский муж проживали во Владивостоке. В октябре 2008 г. ее гражданского мужа отправили в одно из исправительных учреждений Красноярского края, в 5000 км от Владивостока. За это время россиянке удалось лишь трижды навестить гражданского мужа. Семья Натальи Кибало живет в Чечне, при этом ее муж отбывает наказание в Благовещенске в Амурской области, то есть в 8000 км от дома.

С 2009 г. Иван Елиашвили отбывает наказание в Ямало-Ненецком автономном округе, в то время как его семья проживает в Ногинске и не имеет возможности его навестить. Семья еще одного истца - Владимира Повилова - проживает в Ярославской области, сам мужчина с 2007 г. отбывает срок в одной из тюрем Ямало-Ненецкого автономного округа.