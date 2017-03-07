Путин упростил визовый режим свободного порта Владивосток

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий в особом упрощенном режиме оформлять электронные визы иностранным гражданам для въезда в Россию через свободный порт Владивосток. Документ опубликован на официальном интернет-портале.

Ранее правительство России обратилось к депутатам с просьбой ускорить принятие закона по упрощенному визовому порядку в свободном порту Владивосток. Совет Федераций одобрил введение особого упрощенного порядка въезда иностранцев на Дальний Восток 1 марта.

Согласно закону, иностранцы смогут приехать в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта: Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку.

Для того чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо будет воспользоваться специальным сайтом МИД России и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки - четыре дня.

Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Виза будет выдаваться без взимания консульского сбора, то есть будет бесплатной.