Суд амнистировал обвиняемых по делу о крушении Ту-134 в Карелии в 2011 году

Прионежский районный суд признал виновными фигурантов дела о крушении Ту-134 в Карелии в 2011 г., но амнистировал всех троих подсудимых.

«Суд применяет в отношении Владимира Шкарупы, Владимира Пронина и Эдуарда Войтовского акт об амнистии с освобождением от отбывания наказания со снятием судимости», - огласила во вторник решение судья Наталья Молодцова.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко, комментируя приговор, отметила, что эксперты, проводившие технические судебные экспертизы, пришли к выводу, что у экипажа самолета Ту-134А имелась возможность предотвратить возникновение и неблагоприятное развитие особой ситуации и ее переход в аварийную, «благополучно завершив полет при условии надлежащей подготовки экипажа к полету, путем предоставления ему достоверной оперативной информации о фактических метеорологических данных о погоде в полосе предпосадочного снижения, а также точного выполнения каждым из его членов необходимых действий, определенных соответствующей инструкцией».

«Также экспертами установлено, что метеорологические приборы, которые использовались в день катастрофы для определения высоты нижней границы облаков, выдавали информацию с большими погрешностями в измерениях, и их эксплуатация для нужд гражданской авиации была запрещена», - сказала она.

В ночь на 21 июня 2011 г. самолет Ту-134 авиакомпании «Русэйр», совершавший чартерный рейс Москва - Петрозаводск, потерпел крушение при подлете к Петрозаводску. На борту находились 43 пассажира и 9 членов экипажа. Погибли 47 человек, остальные получили серьезные ранения. Компании, которой принадлежал данный самолет, причинен ущерб на сумму более 16 млн руб.

В качестве обвиняемых по делу были привлечены начальник управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Росавиации Войтовский, заместитель гендиректора аэропорта «Петрозаводск» - начальник аэропорта Шкарупа и и. о. начальника авиационной метеорологической станции аэропорта «Петрозаводск» Пронин.

Чиновник Росавиации обвиняется в халатности, остальные фигуранты - в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.