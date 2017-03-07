Трамп сказал, что Россия «оторвала» Крым

Президент США Дональд Трамп употребил слово «оторвала» (pick-off), говоря о присоединении Крыма Россией в своем последнем твите. «Все восемь лет Россия ни во что не ставила президента Обаму, становилась сильнее и сильнее, оторвала Крым и прибавила ракет. Это слабость!» - написал Трамп.

Предыдущее резонансное заявление Трампа о Крыме также было связано с критикой предыдущей администрации Белого дома. 15 февраля Трамп написал, что «Россия присвоила Крым при администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягок по отношению к России?»

Сегодня The Wall Street Journal написала, что администрация Трампа ужесточила политику в отношении России, что нравится Европе и беспокоит Москву. На прошлой неделе об изменении расклада и о появившихся надеждах Европы на сближение позиций по России сообщало Reuters.

По словам европейских дипломатических источников WSJ, их заверили, что «США не "продадут" России Восточную Европу и Украину путем признания расширенной сферы влияния Москвы». Еще один высокопоставленный европейский дипломат после консультаций в Вашингтоне на прошлой неделе заявил о значительном продвижении к выработке единой позиции в отношении России.

WSJ напоминает, что выбранные Трампом чиновники администрации продвигают жесткий курс в отношении Кремля.